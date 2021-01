publié le 23/01/2021 à 06:30

Le gouvernement a demandé ce vendredi 22 janvier aux préfets de faciliter et accélérer les "évacuations forcées" de logements squattés, résidence principale comme secondaire, y compris pendant la trêve hivernale des expulsions.

Coproduite par trois ministères (Logement, Intérieur, Justice), l’instruction envoyée aux préfets fait suite à l’adoption en décembre de la loi dite "Asap", qui a renforcé le dispositif anti-squat, après plusieurs affaires fortement médiatisées (Théoule-sur-Mer, Petit-Cambodge à Paris…). En cette période, le préfet devra s'attacher à trouver des solutions de relogement.Cette procédure de relogement n'est par ailleurs pas réservée au propriétaires du logement, les usufruitiers ou les enfants d'un propriétaire pourront y avoir recours. Les demandes d'évacuation devront être examinées dans les 48h suivant leur réception.

À écouter dans ce journal également

Coronavirus - Emmanuel Macron a indiqué, jeudi 21 janvier au soir, que la France allait, à partir de dimanche, demander un test PCR négatif de moins de 72 heures aux voyageurs en provenance des pays de l'Union européenne.

Belgique - La Belgique interdit les voyages non essentiels hors des frontières à partir de mercredi.

Vaccin - Pfizer compte désormais six doses par flacon, et plus cinq. Mais l’extraction du total est parfois difficile.