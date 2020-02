publié le 21/02/2020 à 07:05

La fille de Valérie Fonvielle, Chloé, est tétraplégique depuis sa naissance, et ne parle que grâce à une voix de synthèse. Pourtant, c'est une étudiante brillante : après avoir décroché son bac avec mention très bien, elle a réussi le concours de Sciences Po Grenoble. Le problème, c'est que le financement de son aide personnalisée n'est plus garanti à l'université. Une aberration, selon la maman de la jeune femme.

"Chloé a réussi brillamment son baccalauréat, elle a réussi le concours de Sciences Po Grenoble. Et on s'est rendu compte qu'à l'université, il n'y avait pas d'auxiliaire de vie scolaire, ce qui posait un énorme problème", explique Valérie Fonvielle au micro de RTL. "Sur une année, cela [représente] aux alentours de 25.000 euros. On ne peut pas assumer ce coût. C'est surtout quelque chose qui n'est pas logique, de ne plus avoir d'accompagnement une fois qu'on a passé son bac. Comme si son handicap s'était envolé avec sa mention très bien au baccalauréat. Et c'est incompréhensible", poursuit-elle.

D'après sa maman, "Chloé est tétraplégique et elle n'a pas l'usage de la parole. Donc, son auxiliaire de vie, c'est à la fois ses mains, ses bras, sa voix... C'est indispensable." "Depuis toute petite", la jeune fille "s'est donnée comme objectif de réussir ses études. Elle veut intégrer la société. Elle travaille énormément, ça lui prend énormément de temps. C'est sa volonté", explique sa mère, pour qui "Chloé représente 21 ans de combat". "Il est hors de question, avec le parcours et la volonté qu'elle a de réussir ses études que ça s'arrête pour une question financière, parce qu'elle ne pourrait pas avoir l'accompagnement qu'il lui faut", assure Valérie Fonvielle.

Brigitte Macron a donc été sollicitée pour faire bouger les choses. En attendant, Chloé et sa famille ont lancé une cagnotte pour financer le recrutement d'une auxiliaire de vie.

