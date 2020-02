publié le 12/02/2020 à 08:16

Manque de tout, soignants sous-payés et à bout, patients mal voire pas pris en charge : lors d'une conférence de presse à Saint-Denis, cinq chefs de service membres du Collectif Inter-Hôpitaux (CIH) ont brossé un tableau apocalyptique de la situation dans ce département, le plus pauvre de métropole, qui devrait à leur yeux "constituer une zone sanitaire prioritaire".

Au micro de RTL, Brigitte Macron a tenu à exprimer "toute la reconnaissance des patients". Le personnel hospitalier est "extraordinaire parce qu'il est en grève, mais il est là, en dépit de leurs difficultés et quoi qu'il arrive il fait son travail. C'est un travail profondément humain et profondément difficile", a-t-elle ajouté.

La première dame qui multiplie les déplacements dans les hôpitaux dans le cadre de l'opération Pièces Jaunes 2020 confie : "Ce qui m'émeut le plus c'est l'énergie, la volonté commune de tous pour aller mieux et pour vivre".