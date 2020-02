et Marie-Pierre Haddad

publié le 12/02/2020 à 08:07

Depuis le 29 janvier, l'opération Pièces Jaunes 2020 est lancée. Brigitte Macron, qui a pris cette année le relais de Bernadette Chirac à la tête de l'opération, souhaite renforcer dans les services pédiatriques "le lien avec la famille, le lien avec l'école".

Invitée sur RTL, Brigitte Macron rappelle que les Français ont jusqu'au 15 février pour ramener les boîtes jaunes dans les bureaux de Poste. "Si vous n'avez pas de tirelire, vous mettez vos pièces dans un petit sac et vous le rapportez", explique-t-elle.

"On a besoin de salles de repos, d'espaces sensoriels, d'espaces ludiques, de chambres... J'aimerais aider au maximum", ajoute-t-elle avant de préciser qu'il y aura "une très grande transparence sur ce qu'on va faire des dons".

La première dame souhaite notamment développer le soutien aux aidants. "Quand vous vous occupez de quelqu'un, il n'y a aucun répit. C'est non-stop. Je veux les accompagner et leur dire qu'on les reconnaît et qu'on sait que c'est difficile pour eux. J'ai besoin de savoir comment je peux les aider. Je veux aider les patients, les aidants et les soignants", conclut-elle.