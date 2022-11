En janvier et février derniers, les écoles ont vécu au rythme des fermetures de classes, deux mois de scolarité très perturbés. Janvier et février sont des mois dans l'apprentissage en CP, et on constate dans les évaluations de la rentrée de septembre pour ces élèves qui sont désormais en CE1 des difficultés à écrire des mots et à comprendre des textes lus tous seuls.

Pour les élèves qui étaient en CM2, et qui viennent d'être évalués à leur entrée en sixième, eux aussi sont moins performants sur les compétences attendues en français, sauf en fluence, où le test de lecture est mieux réussi. 56 % des élèves de sixième lisent plus de 120 mots correctement en une minute, ce sont trois points de mieux que l'année dernière. Cela fait deux ans que l'accent est mis par les professeurs sur cette compétence.

Concernant les mathématiques, il y a une légère amélioration en CP et CE1. Néanmoins, les écarts se creusent à l'entrée au collège : les élèves les plus faibles sont toujours plus, tandis que les bons se perfectionnent davantage.

Les élèves des établissements qui accueillent les populations les plus défavorisés, les REP +, progressent. Jamais depuis quatre ans les élèves n'avaient eu d'aussi bons résultats au global en français et en maths, c'est particulièrement visible en CP. C'est la première fois que les élèves avaient bénéficié en REP+ d'une grande section dédoublée.

