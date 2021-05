publié le 15/05/2021 à 06:41

"Excusez-moi, je me rends". C'est par ces mots que Valentin Marcone, principal suspect du double homicide dans la scierie des Plantiers, dans le Gard, s'est rendu aux forces de l'ordre ce vendredi 14 mai, après quatre jours de traque dans les Cévènnes. Le jeune homme de 29 ans s'est présenté très affaibli aux autorités après une traque qui aura duré 80 heures.

Après trois jours de stress et de peur, les habitants de cette commune du Gard se sont rassemblés vendredi soir pour exprimer leur soulagement, comme le raconte le maire, Bernard Mounier : "Ils se sont regroupés devant la mairie, sur les ponts qui traversent le village, se sont regardés avec des larmes dans les yeux, se sont embrassés et les mots vont peut-être émerger demain ou après-demain mais pour le moment, on est dans l'émotion, le silence et le réconfort".

"La peur s'éloigne mais je crois qu'au travers de ses regards là, on sent aussi la perspective d'un devenir un peu plus compliqué certainement" a ajouté l'édile. Valentin Marcone a été placé en garde à vue pour "assassinat".

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Une adolescente de 17 ans a reçu plusieurs coups de couteau, vendredi 14 mai, à Ivry-de-Seine, dans le Val-de-Marne, avant de décéder. La victime aurait été poignardée par un autre adolescent, âgé de 15 ans, qui a été interpellé plus tard dans la soirée, à Massy.

Vaccination - Avec près de 600.000 doses de vaccin injectées en 24 heures en France, Olivier Véran estime que 20 millions de Français auront reçu une dose de vaccin anti-Covid, ce samedi 15 mai. Le ministre de la Santé s'est félicité des derniers chiffres de la vaccination.

International - Onze Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée, dans plusieurs heurts avec l'armée israélienne en marge d'une vaste journée de manifestations de colère, vendredi 14 mai. Quelque 150 personnes ont également été blessées dans ces heurts.