publié le 29/05/2020 à 06:55

La liberté redevient la règle, la France vire au vert, les indicateurs sanitaires sont favorables. Sur la quasi-totalité de la France, excepté l’Île-de-France, la Guyane et Mayotte, le déconfinement sera fortement allégé dès le 2 juin prochain.

Cela comprend notamment la réouverture des salles de sport, des gymnases, et même des piscines. Si les sports de contact et les sports collectifs resteront toujours suspendus, les piscines, elles, seront autorisées à condition de respecter un cahier des charges exigeant.

Il faudra en effet plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour certains établissements, avant d'accueillir à nouveau des nageurs. Des contrôles seront mis en place par les Agences régionales de santé (ARS) qui veilleront à ce que les distances de sécurité soient respectées dans les vestiaires, les couloirs, et même dans l'eau.

Quelques vérifications techniques seront également nécessaires. Il faudra notamment désinfecter les systèmes d'aération et de ventilation et vérifier que les conduites d'eau ont été purgées de l'eau stagnante. L'autorisation du préfet et du maire sera également nécessaire à la réouverture. Tout cela pourrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

À écouter également dans ce journal :

