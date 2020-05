Coronavirus : 20 piscines vont rouvrir afin de tester le protocole sanitaire

publié le 27/05/2020 à 11:33

Cela fait partie des questions qu'on se pose pour la deuxième phase du déconfinement, prévue le 2 juin : quid des salles de sport et des piscines municipales ? Pour ces dernières, une opération de déconfinement test va être lancée de manière anticipée afin de tester un protocole sanitaire bien précis en vue d'une réouverture plus généralisée.

En effet, selon nos confrères de franceinfo, le gouvernement va sélectionner une vingtaine de piscines en France métropolitaine et en outre-mer, qui pourraient rouvrir "dès le 2 juin" et qui serviront de "laboratoires". L'objectif : tester le protocole sanitaire. Selon le site d'informations, plusieurs mesures seront à l'essai, comme un système de réservation de ligne de nage à l'avance, sur internet où à l'accueil de la piscine. Les vestiaires collectifs resteront fermés, les sèche-cheveux retirés, un casier et une douche sur deux condamnés.

Les pataugeoires et jacuzzi seront également fermés et l'accès aux bassins principaux se fera par vague "d'une douzaine de personnes", selon franceinfo qui précise que ces mesures devraient diminuer de 75% le nombre de baigneurs. Cette phase de tests devrait durer trois semaines avant de dresser un premier bilan. 35 piscines ont candidaté pour faire partie du programme dont la liste devrait être connue dans les prochains jours.