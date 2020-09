PSG-OM : accusé d'insulte raciste par Neymar, Alvaro lui répond

publié le 14/09/2020 à 15:22

C'est une affaire nauséabonde qui prend le relais du piètre spectacle footballistique offert par le PSG et l'OM dimanche 13 septembre. Neymar est sorti du terrain fou furieux, après avoir été extrêmement nerveux durant tout le match, et pour cause. Les téléspectateurs ont pu entendre le mot "raciste" prononcé par le Brésilien. La colère du "Ney" aurait donc été provoquée par des propos racistes proférés envers lui.

Très vite on comprend que Neymar accuse Alvaro Gonzalez, et assure sur Twitter qui lui a dit : "Macaque, fils de p**e". En conférence de presse, André Villas-Boas est interrogé au sujet des accusations envers son joueur, et tente une réponse prudente sur un épineux, car potentiellement très grave. "Il n'y a pas de place pour le racisme dans le foot. C'est grave si ça s'est passé, mais je ne pense pas", a-t-il déclaré.

Réponse d'Alvaro, nouvelle charge de Neymar

Quelques heures plus tard, sur son compte Twitter, Alvaro Gonzalez ne répondait pas directement à l'accusation, mais posait avec ses coéquipiers d'origines multiculturelles avec un message à destination de Neymar. "Il n'existe aucune place pour le racisme. Carrière propre et avec beaucoup de coéquipiers et d'amis au quotidien. Il faut parfois apprendre à perdre et l'assumer sur le terrain. Incroyables trois points aujourd'hui. Allez l'OM et merci la famille", a-t-il tweeté.

Mais Neymar, qui avait posté un message indiquant qu'il aurait aimé se retrouver en face de "ce co**ard" pour régler les comptes, n'a pas laissé le tweet d'Alvaro sans réponse. En citant le joueur marseillais, la star du PSG a montré qu'elle n'était pas décidé à baisser les bras. "Tu n'es pas un homme, tu n'assumes pas ton erreur. Perdre fait partie du sport. Maintenant insulter et introduire le racisme dans nos vies, non, je ne suis pas d'accord. JE NE TE RESPECTE PAS ! Raciste !", a lancé le Brésilien.

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020