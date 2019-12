publié le 31/12/2019 à 17:02

À 38 ans, Sophia est maman de deux enfants. Dans le septième épisode du podcast RTL Originals "Nouvelles Mères", elle raconte comment elle a guéri d'un burn-out tout en assurant son rôle de mère. Cet épisode douloureux lui a permis de réaliser qu'elle souhaitait se réaliser autrement que par son métier de directrice d'école. Elle a donc commencé une formation de naturopathe.

Le dictionnaire Larousse définit la naturopathie comme un "ensemble de méthodes de soins faisant partie des médecines douces et visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels". Parmi eux : la phytothérapie, la diététique, ou les exercices physiques (de respiration par exemple).

C'est cette approche à la fois holistique et naturelle du corps humain qui a tout de suite plu à Sophia. "Je me suis dit 'il faut que tu changes quelque chose' parce que j'étais trop stressée, et j'ai commencé à m'intéresser aux médecines douces", explique-t-elle à Sidonnie Bonnec. "Je me suis lancée dans cette formation, une nouvelle activité qui pouvait me faire du bien, et je me suis guérie par ce biais."

Une médecine préventive

À noter : un naturopathe n'est pas médecin et ne peut pas poser de diagnostic. Sa pratique repose sur cinq principes fondamentaux : ne pas nuire, agir en coopération avec le pouvoir de guérison de la nature, la recherche de la cause originelle du mal afin de le traiter efficacement, s'occuper de la personne dans son entièreté grâce à un traitement individuel, ainsi qu'enseigner les principes d'un mode de vie sain.

"En général la naturopathie met l'accent sur la prévention, le traitement et la promotion d'une santé optimale grâce à l'usage de méthodes et modalités thérapeutiques qui encouragent un processus d'auto-guérison", précise l'Organisation mondiale de la Santé qui a étudié les différentes formations au métier de naturopathe.

En France, le métier de naturopathe est une profession non-réglementée puisque malgré l'existence d'une dizaines d'écoles, aucune formation n'est aujourd'hui reconnue par un diplôme d'État. En conséquence, au moment de choisir un naturopathe, il s'agit de faire attention à ne pas tomber sur des professionnels "autoproclamés".