Aux Antilles, la situation sanitaire est "sans commune mesure avec les vagues précédentes", selon le ministre de la Santé. Olivier Véran s'est rendu jeudi 12 août dans un hôpital de Fort-de-France, débordé par les admissions de malades du coronavirus et a promis des "renforts de renforts", pour soulager les soignants. "L'heure n'est plus aux doutes" sur le vaccin, a lancé le ministre, alors que le taux de vaccination se trouve sous la barre des 20%.

Du côté des centres de vaccination, la course contre la montre est lancée pour soulager les hôpitaux et freiner cette quatrième vague. L'objectif est aussi d'éviter la mutation du virus et un éventuel variant antillais, car les plus redoutables sont apparus dans des pays qui ont laissé circuler le virus, notamment dans la région de Manaus au Brésil. Même scénario en Afrique du Sud, où les deux tiers de la population ont été rapidement contaminés face à l'inaction des autorités. Les variants indien et britannique sont quant à eux apparus dans des pays où très peu de mesures étaient prises contre l'épidémie.

"Plus les gens vont se vacciner et plus on va éviter une catastrophe", estime le professeur Serge Romana. Ce généticien de l'hôpital Necker à Paris, d'origine guadeloupéenne, se désole de voir un taux de vaccination aussi faible. "Je ne souhaite pas qu'un variant antillais apparaisse, car c'est ce qui va faire que la cinquième vague va être beaucoup plus grave", estime-t-il. Alors avec des collègues médecins, le professeur Romana se bat pour informer la population et tenter de contrer les réseaux sociaux et anti-vaccin, très puissants aux Antilles.

À écouter également dans ce journal

Hommage - Les obsèques du père Olivier Maire, le prêtre assassiné en Vendée, se tiendront ce vendredi 13 août à la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre en présence du ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti.

International - Premier jour de deuil national en Algérie ce vendredi 13 août pour honorer la mémoire des 71 personnes mortes dans les violents incendies qui ravagent le nord du pays.

Météo - 50.000 habitants de la Loire, de l'Ain et du Rhône ont été privés d'électricité après les orages, accompagnés de vents violents, survenus dans la soirée du jeudi 12 août.