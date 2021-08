Météo France place neuf départements en vigilance orange orages et canicule

Le mercure monte dans le sud-est de la France, jusqu'à 40,3°C ont été atteints dans le Var mercredi. Et ces températures, au-dessus de la normale, persistent ce jeudi 12 août. Météo France a ainsi placé neuf départements en vigilance orange pour canicule et orages. Les Alpes-de-Haute-Provence, la Drôme, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, le Rhône, la Loire et la Haute-Loire sont concernés par cet appel à la vigilance.

Dans les départements concernés par la vigilance canicule, à savoir les Alpes-de-Haute-Provence et la Drôme, les températures maximales seront souvent comprises entre 35 et 39°C selon Météo France et les minimales entre 17 et 21°C, soit 4 à 5°C au dessus des normales de saison.

Les sept autres départements font face à une vigilance orages. Les premières intempéries devraient voir le jour en début d'après-midi et s'intensifier jusqu'en première partie de la nuit. Météo France prévoit "de fortes chutes de grêle, de fortes rafales de vent (pouvant dépasser les 100 km/h) et de fortes intensités de précipitations", dans les zones concernées. Une accalmie est attendue en deuxième partie de nuit prochaine.