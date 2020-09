publié le 15/09/2020 à 05:45

Vingt ans après les premiers faits, un violeur en série comparaît ce mardi 15 septembre à Évry. Le violeur présumé de Sénart, en Essonne, aurait agressé une trentaine de femmes dans la forêt locale entre 1995 et 2000. L'enquête a été longue, classée même à un moment, avant de rebondir.

Alors que l'enquête a été refermée faute de preuves, des policiers relancent l'affaire grâce à une technique récente et encore peu utilisée. Ils veulent en fait savoir si un profil génétique proche du suspect, comme un père ou un frère, est connu de la police. Car si les enquêteurs ont l'ADN du violeur présumé, c'est un profil inconnu.



En 2014, grâce à cette nouvelle technique, dite de la parentèle, les policiers trouvent 29 hommes avec un ADN proche. Parmi eux, un seul vivait dans l'Essonne à l'époque des faits. Les enquêteurs viennent en fait de tomber sur le frère du suspect. Très vite ils remontent au plus jeune des frères, qui avait 20 ans à l'époque des viols.

L'homme de 45 ans dit ne pas se souvenir

L'âge correspond et son ADN aussi. L'homme est arrêté dans le Nord de la France, où il a démémangé et refait sa vie. Il est très vite mis en examen pour 35 viols et agressions sexuelles. C'est à chaque fois le même mode opératoire : il arrive en mobylette, garde son casque, frappe et agresse des femmes seules. L'homme âgé aujourd'hui de 45 ans ne nie pas les faits, mais assure ne pas s'en souvenir. Son procès va durer cinq semaines.

