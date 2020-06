Affaire Maddie McCann : l'enquête se recentre sur un prisonnier allemand

Kate McCann et l'avis de disparition de sa fille Maddie à Lisbonne, le 10 février 2010.

publié le 04/06/2020 à 00:14

Cela fait désormais 13 ans que l'affaire court. Ce mercredi 3 juin, la BBC rapporte qu'un homme allemand âgé de 43 ans et qui voyageait en camping-car au Portugal au moment de la disparition de Maddie McCann en mai 2007, est désormais la principale préoccupation de Scotland Yard.

Selon nos confrères britanniques, les policiers chargés de l'enquête sont à la recherche d'informations sur la camionnette et l'autre véhicule du suspect, une Jaguar, que ce dernier aurait transférée à quelqu'un d'autre le lendemain de la disparition de la fillette de 3 ans. "Quelqu'un en sait beaucoup plus que ce qu'il laisse entendre", a déclaré le directeur de la coopération internationale (DCI) Mark Cranwell, qui dirige l'enquête du Met.

Madeleine a disparu d'un appartement dans une station balnéaire portugaise dans la soirée du 3 mai 2007, alors que ses parents étaient avec des amis dans un bar à tapas à proximité. La dernière enquête de la Met Police, qui a débuté en 2011, a coûté plus de 11 millions de livres sterling. Les enquêteurs sont sur la piste d'un pédocriminel allemand, déjà condamné pour des meurtres d'enfants depuis plus d'un an maintenant.

Un appel diffusé par la télévision allemande

Un appel a été diffusé ce soir à 19h15 à la télévision allemande. Selon Mark Cranwell, le prisonnier, alors âgé de 30 ans, a fréquenté Algarve entre 1995 et 2007, y séjournant "des jours durant" dans son camping-car et vivant un "style de vie transitoire". Il était dans le quartier de Praia de Luz où la famille McCann résidait lorsque la petite fille a disparu et a reçu un appel téléphonique.

La police a divulgué les détails du numéro de téléphone du suspect et du numéro qu'il a composé disant que toute information à leur sujet pourrait être "cruciale" pour l'enquête. Les enquêteurs veulent également que la personne qui a appelé le suspect se manifeste. "Ils sont un témoin clé et nous les exhortons à nous contacter", a déclaré Mark Cranwell.