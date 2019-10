et AFP

publié le 22/10/2019 à 05:57

Près d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, l'évacuation de 160 fûts endommagés sur le site doit débuté ce mardi et devrait durer deux mois, une opération menée en journée et hors weekends.

Quelque 5.253 tonnes de produits chimiques ont brûlé dans l'usine, ainsi que 4.250 tonnes de produits dans des entrepôts de l'entreprise voisine Normandie Logistique, également touchée (dont 1.691 tonnes venant aussi de Lubrizol).

Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Des perquisitions ont été menées dans les locaux administratifs de Lubrizol et de Normandie Logistique. Alors qu'à Rouen interrogations et inquiétudes sur les conséquences du sinistre persistent, les parlementaires entament leurs auditions sur l'incendie qui, le 26 septembre, a ravagé l'usine classée Seveso seuil haut.

Le PDG entendu ce mardi

Eric Schnur se présente d'abord le matin devant la mission d'information de l'Assemblée nationale, puis l'après-midi devant la commission d'enquête du Sénat. Les sénateurs ont créé cette commission, à l'unanimité des groupes, afin "d'évaluer la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques" du sinistre.

Il s'agit pour eux notamment de "faire la lumière sur la gestion des conséquences de cet accident par les services de l'Etat". Après l'audition d'Eric Schnur, la commission d'enquête sénatoriale a prévu de se rendre jeudi à Rouen pour visiter le site et établir "un premier contact" avec les parties prenantes.

