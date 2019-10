Prénoms : nous sommes dans l'ère de l'originalité à tout prix

publié le 21/10/2019 à 10:41

Aujourd'hui, le prénom le plus donné en France pour un garçon est Gabriel, indique Libération ce lundi 21 octobre. Mais même le prénom le plus donné ne représente qu'1% des bébés. En revanche, les prénoms rares, ceux qui sont donnés cinq fois maximum dans une année, c'est 10% des nouveaux-nés.

Nous sommes à l'ère de l'originalité à tout prix : Lola-Poupoune, Youyou, Jésunette. Plus chic, plus glamour, nous avons des Cacharel, Louboutin, Maybeline ou encore Dior Gnagna. Au rayon fan on trouve Bruce Lee, Barack Obama ou Al Kapone. Plus exotique on a Nouéma, Palmyre. Pour les plus prétentieux : Boghosse. Enfin, il y a les cas amusants des parents qui ne parviennent pas à se mettre d'accord, ce qui nous donne des Thimoléon, Kylienzo ou Jenifaël.



Tous ces prénoms sont à retrouver dans L'Anti-guide des prénoms, écrit il y a trois ans par des officiers d'état-civil anonymes. Ce sont eux les gendarmes du prénom qui sonnent l'alarme quand la ligne jaune est franchie, c'est-à-dire selon la loi, quand le prénom porte préjudice à des tiers ou à l'enfant. Oussama Ben Laden n'est pas autorisé, Clitorine et Vagina non plus. Quant aux jumeaux, ce ne sera pas Babord et Tribord ni Fish and Chips.

La loi ne fixe pas de limite en terme de bon goût ou de ridicule. Elle ne considère pas non plus que devoir épeler son prénom tous les jours ou presque c'est de la torture. Parfois le prénom s'entend, mais niveau orthographe, c'est du bizarre.