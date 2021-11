Les infos de 6h - Ce qu’il faut savoir des autotests distribués aux élèves de 6e

Crédit : JC MILHET / HANS LUCAS VIA AFP

Alors que la France fait face à la cinquième vague de l'épidémie de la Covid-19, les chiffres de contaminations grimpent en flèche, chez les plus jeunes notamment. Le taux d'incidence chez les 11-14 ans atteint les 212 cas pour 100.000 habitants, soit quatre fois plus qu'il y a un mois.

Dès ce lundi 29 novembre, les élèves de sixième vont être incités à faire deux autotests par semaine. Des boîtes de 10 autotests leur seront fournies pour être utilisées à la maison et la distribution commencera dans la semaine. Il s'agit bien d'une incitation et non d'une obligation : cela relève donc de la responsabilité des parents.

L'idée de cette initiative est d'intensifier par tous les moyens le dépistage et principalement chez les sixième, qui ont moins de douze ans et qui ne sont donc pas candidats à la vaccination. Cette nouvelle organisation a le mérite d'être beaucoup plus simple que de faire les autotests dans le cadre scolaire. L'an dernier, au lycée, cela n'avait pas du tout fonctionné car il avait fallu dédier des salles à ce dépistage, mobiliser du personnel alors que très peu de parents avaient donné leur autorisation.

Sur les 64 millions d'autotests commandés, moins de la moitié ont été utilisés. Il y a donc du stock et selon les autorités de santé, si on atteint 75% des élèves qui s'autotestent, les contaminations réduiront de 50%

