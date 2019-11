publié le 30/11/2019 à 18:36

Des professionnels du BTP poursuivaient ce samedi 30 novembre le blocage des accès aux dépôts pétroliers de Vern-sur-Seiche, près de Rennes, Brest et Lorient, ainsi que de celui du Mans, entraînant la fermeture de stations services non réapprovisionnées. Les dépôts bretons ainsi que celui du Mans ont été bloqués à partir de jeudi 28 novembre.

Les manifestants protestent contre la suppression de l'avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR), prévu dans le projet de loi de finances pour 2020. "Le GNR, une niche fiscale ? Non, c'est l'énergie de notre outil de travail", pouvait-on lire sur une banderole devant le dépôt pétrolier du Mans.

Un certain nombre de stations services ont été amenées à fermer depuis ce vendredi, en totalité ou en partie, selon la nature des carburants qui manquent. Le Finistère, en particulier les secteurs de Brest et Quimper, est le plus touché, selon une carte collaborative proposée par le quotidien Le Télégramme. Le secteur de Lorient (Morbihan) est également affecté.

Depuis vendredi 29 novembre, des files importantes se sont formées devant les pompes à essence et de nombreux automobilistes craignent une pénurie.

Nous avons mis en ligne une carte collaborative des stations en rupture de carburants en #Bretagne, suite au blocage des dépôts pétroliers. N'hésitez pas à participer et à partager ! https://t.co/LriZ4JpiDV pic.twitter.com/XfePRfuYiS — dataspot (@dataspotTLG) November 30, 2019