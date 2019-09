publié le 19/09/2019 à 22:00

Johnny Hallyday comme vous le connaissez mais comme vous ne l'avez encore jamais entendu. Telle est la promesse de ce prochain album sobrement intitulé Johnny, qui va paraître très bientôt.

C'est un projet mené dans le plus grand secret depuis des mois. La major Universal, propriétaire du catalogue du rockeur jusqu'à l'album Ma Vérité en 2005, lancera dans les bacs - le 25 octobre - ce disque posthume. Selon nos informations, tous les ayants droits du chanteur ont été mis au courant du projet en amont.

Yvan Cassar, directeur musical de Johnny pendant 15 ans, et le réalisateur Dominique Blanc-Francard ont passé à la moulinette les bandes des plus grands succès du chanteur. L'idée ? Remettre en valeur différemment les standards de la star décédée il y a bientôt deux ans.

Les grands succès avec des arrangements symphoniques ou acoustiques

Ce nouvel album rassemblera de très grands succès du Taulier, ré-enregistrés avec sa voix d'origine et de nouveaux arrangements symphoniques ou acoustiques. Le disque comptera douze titres : Vivre pour le meilleur, Non rien de rien, Quelque chose de Tennessee, M’arrêter là, Le chanteur abandonné, Diego libre dans sa tête, Marie, Requiem pour un fou, Sur ma vie, Que je t’aime, Sang pour sang et L’Envie.

La partie symphonique a été enregistrée à Londres avec 70 musiciens du London Symphony Orchestra au Air Studio et 42 Choristes de l’ensemble London Voices. François Gauthier qui travaillait sur toute la partie vocale auprès de Johnny Hallyday à supervisé tout le travail sur la voix. Les parties piano sont jouées par Yvan Cassar.

Une pochette de disque très sobre

La pochette de cet enregistrement très attendu est aussi sobre que le titre de l'album : une photo noir et blanc de Johnny Hallyday, signée François Darmigny, issue d'une séance de novembre 2004, selon nos informations.



Le tout accompagné d'une mention qui résume le projet : "Johnny, comme vous ne l'avez jamais entendu". Le visuel est donc parfaitement en accord avec le contenu du disque dont l'objectif est de mettre en valeur différemment de grands tubes de la star décédée il y a bientôt deux ans.

100.000 exemplaires seront mis en place en magasin

Deux fidèles de Johnny ont supervisé la partie mixage/mastering : Bob Clearmountain pour le mixage au Studio Mix This de Los Angeles. Bob Ludwig pour le mastering au Studio Get Away de Portland.



100.000 exemplaires seront mis en place en magasin le mois prochain. Preuve de la confiance d'Universal Music dans ce projet inédit qui devra faire face à la concurrence des Vieilles Canailles. L'enregistrement live du concert de 2017 paraîtra pour la première fois le 8 novembre en CD et en DVD. C'était l'une des dernières apparitions scéniques de Johnny, aux côtés d'Eddy Mitchell et Jacques Dutronc.