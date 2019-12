publié le 18/12/2019 à 07:12

Les actes antisémites se sont multipliés depuis quelques mois en Alsace, une région qui abritait jusqu'au XIXème siècle la moitié des juifs de France. Excédés par les profanations de tombes, ceux que l'on appelle les "veilleurs de mémoire" ont choisi de veiller bénévolement sur les cimetières juifs du Haut-Rhin.

"D'abord je tiens à l'histoire de Riedwhir, il y avait des familles juives à Riedwhir. [...] Je rentre dans ce lieu comme dans le cimetière de mes grands-parents", explique l'un d'entre eux. Inquiet à propos des récentes dégradations de tombes juives dans la région, il condamne fermement ces actes malveillants. "On est blessé jusqu'au fond de soi-même. Pure bêtise humaine, enfin pire que la bêtise humaine, je ne sais même pas si c'est encore des êtres humains", dit-il. "On a envie d'être vigilant, j'ai toujours un œil vers cet endroit, c'est instinctif", ajoute-t-il au micro de RTL.

Dans le Haut-Rhin, 8 cimetières juifs sont ainsi veillés par des volontaires, souvent chrétiens, pour éviter les profanations. "Ça réchauffe le cœur. Nous on est inquiet depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai la sensation que peut-être il y a des choses qui vont bouger. Quand je vois ces personnes-là, je me dis qu'il ne faut pas désarmer, faut pas laisser tomber et qu'on va y arriver", commente Laurent Schili, secrétaire général du Consistoire israélite du Haut-Rhin.

Désormais, le département voisin du Bas-Rhin a également décidé de nommer des veilleurs de mémoires pour protéger les cimetières juifs.

