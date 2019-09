et Steven Bellery

publié le 20/09/2019 à 01:01

Yvan Cassar compte parmi les fidèles de Johnny Hallyday. Une collaboration née entre le chanteur disparu et le compositeur en 1998, l'année des mythiques concerts au Stade de France. À travers un nouvel album posthume Johnny, à paraître le 25 octobre, l'ancien directeur musical de la star a ainsi souhaité faire "redécouvrir sa voix et l'interprète unique qu'il était".

"L'une des choses qui avait scellé un peu notre entente (...) c'était ces passages un peu symphoniques à la fin et au milieu du show", raconte l'ancien directeur musical de Johnny séduit par l'idée soumise par la major Universal d' "un projet acoustique, symphonique".

"Je me suis dit que c'était l'occasion de revenir à ce que l'on avait fait et de le magnifier pour lui rendre hommage, rendre hommage à sa voix et à la qualité émotionnelle de ses prestations", ajoute-t-il. L'arrangeur de 52 ans a dès lors "replongé quelques années en arrière" pour réaliser cet opus à partir de prises de voix originales.

Des prises de voix inédites

"C'est un album qui est partagé entre ce que m'a donné Universal, entre des choses de studios, des versions inédites de voix de studios que je trouvais magnifiques, (...) et des voix de live", détaille Yvan Cassar. "Toutes les chansons qui sont sur cet album sont des chansons que j'ai faites avec lui, arrangées pour lui, dont j'ai parlé avec lui", insiste-t-il encore.

"Je trouvais cela très beau sur quelques chansons d'avoir (...) plein de manières de l'entendre chanter", explique Yvan Cassar qui assure que l'album comprendra des enregistrements vocaux inédits de la star. "L'histoire de cet album, c'était vraiment une histoire de patrimoine. (...) On essaye très modestement d'être dans l'héritage et de lui rendre hommage"...