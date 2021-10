Changement de cap dans la stratégie vaccinale. Ce vendredi 15 octobre la Haute autorité de santé (HAS) a décidé, au nom du principe de précaution, de déconseiller le vaccin Moderna pour les injections de rappel ainsi que les troisièmes doses.

La raison ? Ce sérum entraînerait un risque plus important de provoquer des péricardites et des myocardites, et ce plus particulièrement chez les plus jeunes. Cependant, cette indication concerne exclusivement les rappels et donc toute la population n'est pas concernée. On refait le point.

Tout d'abord, le rappel vaccinal correspond à l'administration d'une injection de sérum supplémentaire 6 mois minimum après vaccination complète. Depuis le 1er septembre dernier, une campagne de vaccin de rappel contre le Covid-19 est en cours sous les conseils de la HAS.

Qui est concerné par une troisième dose ?

Sont concernés les résidents en EHPAD, les personnes de 65 ans et plus et les patients souffrants de comorbidités. Pour les personnes ayant reçu une dose du vaccin Janssen, une dose de rappel avec un vaccin à ARN messager (Pfizer ou Moderna) est recommandée à partir de 4 semaines après la première injection.

Depuis un avis de la HAS daté du 5 octobre, les professionnels du secteur de la santé, les pompiers et les aides à domicile intervenants auprès de personnes vulnérables sont concernés. Les proches de plus de 18 ans de personnes immunodéprimées doivent aussi recevoir un rappel du vaccin.

Avec quel vaccin ?

Concernant le sérum utilisé, la HAS conseille l'injection du vaccin Pfizer-BioNTech au détriment de celui de Moderna. Pour ce dernier, l'organisme recommande d'attendre l'avis de l'Agence européenne du médicament avant d'en planifier l'injection. Il reste toutefois conseillé pour une primo ou une seconde injection.

Où se faire vacciner ?

Il est possible de se faire vacciner chez un médecin traitant, dans une pharmacie, en cabinet infirmier ou de sage-femme et dans un centre de vaccination.