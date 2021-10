Des migrants multiplient leurs tentatives de traversée depuis quelques jours. 213 personnes ont été secourues depuis dimanche entre la France et l'Angleterre. De son côté, la marine royale marocaine annonce avoir pris en charge plus de 300 migrants depuis samedi dernier. L'Espagne est l'une des principales portes d'entrée en Europe et le Pays basque est un point de passage important.

RTL a rencontré l'un de ces migrants qui a tout laissé derrière lui dans l'espoir d'une vie meilleure. Pape Diaye quitte le Sénégal en septembre 2019. Au Maroc, il négocie avec des passeurs : 3.200 euros pour rejoindre les îles Canaries. Le premier embarquement se passe très mal. "La pirogue était cassée, il y a eu un mort, un bébé. On n'est même pas loin, 200 mètres et la pirogue s'est déjà cassée. On a dû nager pour sortir", raconte-t-il.

Deuxième tentative, toujours à bord d'une longue pirogue en bois. "Trois jours en mer, tu ne manges pas, tu ne dors pas, très très difficile. On était perdu, le GPS ne marchait pas. Tout le monde était très fatigué. Finalement on a vu des lumières et c'était les îles Canaries. Un grand soulagement", explique Pape. Après deux mois aux Canaries, il passe la frontière et arrive sans encombre à Bayonne.

Carburants - Les principaux carburants routiers vendus en France ont poursuivi leur hausse et encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière, le gazole atteignant de nouveaux records.

Liban - Le pays est plongé dans une crise économique gravissime et historique. Près de 80% de la population vit désormais dans la pauvreté. L'État lui-même est en faillite, il ne peut même plus payer le carburant pour faire tourner les centrales.

Ligue des champions - Trois semaines après son succès face à Manchester City (2-0), le PSG retrouve le Parc des Princes face à Leipzig, mardi 19 octobre (21h), pour la troisième journée de la phase de poules de Ligue des champions.