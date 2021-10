EN DIRECT - Suivez PSG-Leipzig en live commenté

Les étoiles sont de retour au Parc des Princes. Absent à Rennes (défaite 26à, la première de la saison) avant la Ligue des Nations, quelconque et sauvé par la VAR sans ses Sud-Américains face à Angers (2-1) quatre jours plus tôt, le PSG retrouve la Ligue des champions, mardi 19 octobre (21h), trois semaines après son rare match référence cette saison, face à Manchester City (2-0).

Avant de se frotter au RB Leipzig lors de cette troisième journée de la phase de poules, Paris a ainsi pris les commandes de son groupe avec 4 points, autant que Bruges et un de plus que les Citizens, qui se rendent parallèlement chez les Belges. L'actuel 8e de Bundesliga, lui, a perdu ses deux premiers matches. Les départs à l'intersaison pour le Bayern du coach Nagelsmann, de Upamecano et Sabitzer ont visiblement laissé des traces.

Il reste les Nkunku, Poulsen ou encore Haidara pour tenter de contrarier ce Paris privé de Neymar et Di Maria. Mais à l'heure des votes pour le Ballon d'Or, Mbappé et Messi sont bien là, de même que Verratti ou Marquinhos, rayonnants face à City. Paris doit monter en puissance pour affirmer ses ambitions continentales.

PSG-Leipzig : le film de la soirée

19h27 - En Bundesliga, Leipzig pointe à la 8e place, loin de ses ambitions de contrarier le Bayern Munich, comme l'an dernier lorsqu'il avait terminé vice-champion d'Allemagne. Mais Pochettino se méfie d'une équipe "énergique",



19h14 - La dernière visite du RB Leipzig au Parc, remonte à novembre 2020, à huis clos, et le PSG de Thomas Tuchel s'était imposé de justesse grâce à un penalty de Neymar (1-0).



19h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.