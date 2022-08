Démission silencieuse : "La vie ce n'est pas le travail", confie une employée

Le phénomène prend de plus en plus d'ampleur depuis le début de la pandémie : la "démission silencieuse". À l'heure où les patrons ont du mal à embaucher, il leur est difficile de se séparer des ces employés qui font le minimum et qui l'assument, en se vantant sur les réseaux sociaux. Cette tendance touche surtout les plus jeunes pour lesquels il n'y a pas que le travail dans la vie.

Dans le quartier de la Défense, c'est d'un pas tranquille que Mia et Luna quittent l'immense immeuble où elles sont salariées. Depuis plusieurs mois, elles prennent soin de partir à la minute près mais surtout de laisser derrière elles tout ce qui leur fait penser au travail : téléphone, ordinateur… Elles rigolent à gorge déployée lorsqu'on évoque avec elles la démission silencieuse et pour cause, elles sont en plein dedans.

"On m'a vendu quelque chose pour le poste et finalement, ça ne correspondait pas à ce à quoi je m'attendais donc je n'ai pas la motivation de travailler en y investissant toute mon énergie, toute ma motivation", se justifie l'une d'entre elle. "On ne se sent pas assez valorisé et donc on essaie de faire le minimum, ce pour quoi on est payé. Tant qu'on ne nous donne pas plus, on ne va pas faire plus", ajoute-t-elle.

"La vie ce n'est pas le travail, il y a des choses à côté", poursuit la jeune employée. "C'est important la vie de famille, la vie privée". Lorsqu'on lui demande pourquoi ne pas démissionner, elle répond : "C'est l'option de facilité. Pour l'instant, tant qu'on est salarié, on met de l'argent de côté et après on sait qu'on pourra être son propre patron, avoir nos propres horaires". Le travail est ainsi devenu alimentaire pour ces deux trentenaires qui savent aussi que leur employeur a du mal à recruter en ce moment.

À écouter également dans ce journal

