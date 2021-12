États-Unis : une voiture repêchée dans un ruisseau relance une affaire 45 ans après

Près d'un demi-siècle après sa disparition, les policiers ont enfin retrouvé ce jeune homme de 22 ans. En 1976, Kyle Wade Clinkscales traverse la Géorgie en voiture, pour rejoindre Auburn en Alabama, mais il n'est jamais arrivé. Mardi 7 décembre, un homme a été retrouvé son véhicule, immergé dans un ruisseau.

Les policiers américains, après avoir sorti la voiture de l'eau, ont confirmé qu'il s'agissait bien de celle de Kyle Clinkscales. À bord, ils ont trouvé des documents d'identité et les cartes de crédit du jeune homme ainsi que des ossements. Selon les informations de la BBC, ces derniers doivent encore être analysés pour s'assurer qu'il s'agit bien des siens.

"Pendant 45 ans, nous avons cherché ce jeune homme et cette voiture", a déclaré le shérif du comté de Troup, James Woodruff, lors d'une conférence de presse. Pendant toutes ces années, les autorités ont privilégié la thèse du meurtre. Aujourd'hui, elles gardent toujours espoir de découvrir les circonstances de cette disparition. "A-t-il été assassiné et laissé là ? A-t-il quitté la route et s'est-il écrasé là ? C'est quelque chose que nous espérons découvrir, mais cela fait 45 ans", se désole James Woodruff.