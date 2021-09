Crédit : Des voitures sont abandonnées sur une autoroute inondée dans le Bronx après une nuit de vent violent et de pluie provenant des restes de l'ouragan Ida le 2 septembre 2021 à New York.

Des voitures sont abandonnées sur une autoroute inondée dans le Bronx après une nuit de vent violent et de pluie provenant des restes de l'ouragan Ida le 2 septembre 2021 à New York.

Les infos de 18h - États-Unis : des inondations meurtrières à New York et une alerte tardive

Des images qui se répètent. De la Chine cet été à New York la nuit dernière : rues inondées, stations de métro submergées, ou l'illustration de l'inadaptation de nos villes aux phénomènes climatiques extrêmes, cinq fois plus nombreux ces 50 dernières années. À New York, les intempéries liées à la tempête Ida ont été brutales et soudaines mercredi 1er septembre. Le dernier bilan dans la ville et sa région fait état de 14 victimes.

Ces inondations n'avaient pas fait l'objet d'alertes préventives. Mercredi vers 23h, les New Yorkais ont finalement reçu un texto leur indiquant une alerte d'inondation d'urgence, ce qui signifie qu'il y a un danger de mort immédiat alors que la situation était déjà critique.

C'est la première fois que ce type d'alerte est déclenché dans la mégalopole qui déplore huit morts : tous habitaient en sous-sol ou au rez-de-chaussée. Ce jeudi matin, le trafic a repris dans le métro et les gares. "Des tempêtes j'en ai vécues, mais je n'ai pas réalisé que ça allait être aussi grave", confie Irvin qui n'a pas tout de suite pris conscience de l'ampleur de la catastrophe.

Un bilan encore provisoire

Pour l'heure, cinq victimes ont été par ailleurs recensées dans le New Jersey : elles se trouvaient dans le même appartement. Une autre personne a elle été retrouvée morte dans sa voiture.



Le bilan des inondations reste encore évolutif : dans le New Jersey, des images aériennes montrent des quartiers entiers engloutis par les eaux. Les secouristes accèdent aux maisons par bateau et toutes les habitations n'ont pas encore été inspectées.

