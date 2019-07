et AFP

publié le 18/07/2019 à 02:31

Les amateurs regarderont désormais leurs "sneakers" d'un nouvel œil. Un lot de 99 paires de baskets de collection a été acheté 850.000 dollars (soit 757.000 euros) par un entrepreneur canadien lors d'une vente privée organisée par la maison d'enchères Sotheby's à New York, un record.

Le lot était initialement inclus dans une vente en ligne proposée par Sotheby's en partenariat avec le site spécialisé Stadium Goods, et qui comprenait 100 paires. L'entrepreneur canadien Miles Nadal (61 ans) avait proposé d'acquérir l'ensemble des chaussures proposées lors de cette vente, mais le propriétaire de la paire la plus rare a refusé, préférant céder son bien séparément.

Le prix d'acquisition est de loin le plus élevé jamais vu pour une paire ou une collection de baskets, même si la plupart des ventes de particulier à particulier sont confidentielles.

Le modèle de "Retour vers le futur II"

Parmi ces 99 paires figurent essentiellement des chaussures Nike, notamment deux paires de Nike Mag, modèle futuriste inspiré du film "Retour vers le futur II". L'une d'entre elle, fabriquée en 2016 à 89 exemplaires seulement, était estimée entre 50.000 et 70.000 dollars.

Autre rareté, cinq paires de la collection limitée réalisée par le rappeur américain Travis Scott sur le modèle de la Air Jordan 4, estimées, au total, entre 45.000 et 60.000 dollars.

Parmi les nombreux modèles Jordan figuraient aussi une paire d'Air Jordan 11 réalisées spécialement pour la retraite sportive du joueur de base-ball Derek Jeter. Réalisées à 5 exemplaires seulement, elles étaient estimées entre 40.000 et 60.000 dollars.

Cette vente s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance de nouveaux marchés pour les collectionneurs, planches de skateboard, premiers ordinateurs ou baskets, populaires auprès d'une nouvelle génération d'amateurs.

Une paire pour 190.372 dollars

Historiquement, les ventes de "sneakers" concernaient surtout des modèles portées par des sportifs. Le record pour une seule paire, soit 190.372 dollars en 2017, est ainsi détenu par des Converse Fastbreak portée par la star américaine du basket Michael Jordan lors de la finale olympique de 1984.



Mais l'explosion des baskets de collection, qui sont souvent neuves et pas forcément destinées à être portées, a largement supplanté le marché de niche des baskets utilisées en compétition. "Acquérir un tel éventail de classiques contemporains est une opportunité unique de constituer une collection de basket de proportion iconique", a commenté Miles Nadal, cité dans le communiqué de Sotheby's.



La vente en ligne se poursuit jusqu'au 23 juillet mais ne compte désormais qu'une seule paire. Il s'agit de la "Moon Shoe", l'une des toutes premières chaussures conçues par Nike. Elle était destinée à des concurrents des sélections américaines d'athlétisme pour les Jeux olympiques de 1972. La paire proposée n'a jamais été portée et est estimée entre 110.000 et 160.000 dollars.