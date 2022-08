Ce mercredi 31 août marque le dernier jour de stationnement gratuit pour les deux-roues à Paris. Dès jeudi, le stationnement devient payant pour les scooters et les motos à moteur thermique. Cette mesure ne concerne pas les véhicules électriques.

Dans les arrondissements centraux, le stationnement sera facturé 3 euros de l'heure et 2 euros dans les autres, un budget supplémentaire pour les possesseurs d'un deux-roues. Les contrôles démarreront dès jeudi matin, a prévenu la mairie. Il s'agira de contrôles à pied, avec des agents verbalisateurs et non automatisés comme pour les voitures. L'amende maximale s'élève à 37,50 euros, l'équivalent de six heures de parking en surface. Le stationnement résidentiel deviendra payant aussi, avec un abonnement obligatoire à l'année.

Seule exception à cette nouvelle tarification : les scooters et motos électriques, qui pourront continuer à stationner gratuitement à condition de prendre un ticket gratuit. Paris n'est d'ailleurs pas la première ville à instaurer le stationnement payant pour les deux-roues. Les villes de Vincennes et Charenton l'appliquent déjà depuis 2018. Les motards parisiens pourront se garer sur les 42.000 places dédiées ainsi que sur les places réservées aux voitures.

Le deux-roues motorisé est une excellente solution en terme de fluidité et donc d'écologie Jean-Marc Belotti, président de la fédération des motards en colère d'Île-de-France

Cette nouvelle réglementation n'est pas du tout du goût des conducteurs de deux-roues. "Le deux-roues motorisé est une excellente solution en terme de fluidité et donc d'écologie", estime le président de la fédération des motards en colère d'Île-de-France, Jean-Marc Belotti.

"Je ne dis pas que c'est la meilleure mais c'est une solution intéressante qui ne devrait pas être taxée. Un deux-roues motorisé, en termes de pollution, ça va rouler beaucoup moins qu'une voiture parce que nous ne sommes pas soumis aux bouchons. On passe entre les files, on est beaucoup plus mobiles. On ne roule qu'à l'essence et un deux-roues motorisé ça dépense très peu, c'est forcément plus écolo qu'une voiture".

