Lyon : un étudiant se défenestre du 4e étage de sa résidence universitaire

Crédit : Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

publié le 10/01/2021 à 19:50

Le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé ce dimanche. Un étudiant en master de Droit à l'université Lyon 3 s'est jeté par la fenêtre du quatrième étage de sa résidence universitaire, samedi 9 janvier. Les raisons de son geste ne sont pas connues pour l'instant. Une cellule psychologique et un numéro vert seront mis en place dès lundi, a annoncé Éric Carpano, le président de la faculté.

"La fermeture des universités, les cours à distance, l'arrêt des activités sportives, culturelles et festives ont favorisé l'isolement et la détresse psychologique. La situation économique a précipité les plus fragiles dans la précarité. Un drame humain se joue que nous ne devons pas occulter", a réagi l'université dans un mail interne que LyonMag, qui a relayé l'information, a pu se procurer.

Hervé de Gaudemar, doyen de l'université, a également évoqué le drame sur les réseaux sociaux. "Un étudiant de master de Droit à Lyon 3 s'est jeté hier par la fenêtre du 4e étage de sa résidence universitaire. Son pronostic vital est engagé. Nous sommes bouleversés et l'entourons de nos pensées. Les raisons de ce geste sont à déterminer. Mais la fermeture des amphis fragilise", a-t-il écrit sur Twitter ce dimanche.

