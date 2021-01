publié le 11/01/2021 à 19:03

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de sévir en France, beaucoup évoquent un nouveau confinement. Certains vont jusqu'à dire que le gouvernement a tout prévu et qu'il existe un plan caché. Pourtant cette mesure, déjà mise en place à deux reprises dans le pays, n'est pas à l'ordre du jour selon les informations de RTL.

À quelques jours de la nouvelle conférence de presse du gouvernement sur la situation sanitaire, trois scénarios sont possibles. D'abord, un couvre-feu à 18 heures étendu à toute la France car le gouvernement est satisfait des premiers effets de cette mesure. À ce jour, un département sur quatre est concerné par le couvre-feu avancé.

Autre hypothèse, celle d'un couvre-feu national à 18 heures, assorti d'un confinement le week-end. Enfin, le scénario le moins probable : celui d'un reconfinement total. Cette option n'est pas la priorité et a même été écartée par Jean Castex lundi 11 janvier. "Les chiffres actuels de l'épidémie nous laissent à penser que le couvre-feu suffit", a déclaré le Premier ministre aux parlementaires.

Ces hypothèses doivent être arbitrées lors du Conseil de défense de mercredi, alors que les contaminations sont reparties à la hausse en décembre et que les chiffres des fêtes de fin d'année ne devraient pas être bons. Et ce, sans compter la menace du variant britannique. Selon un conseiller, "on va vers un durcissement des mesures". En tout cas, le gouvernement veut absolument éviter les reproches alors que de nombreux pays européens ont choisi de se reconfiner.

