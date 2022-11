Comme le carburant, l'énergie et les produits alimentaires, les billets de train ne devraient pas échapper à l'inflation. Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 6 novembre, le ministre délégué aux Transports Clément Beaune a confirmé que les prix de la SNCF augmenteront en 2023.

"J'ai demandé à la SNCF de travailler en matière de prix des billets sur un bouclier tarifaire et que la hausse des billets soit inférieure à l'inflation (...) et surtout que ceux qui ont besoin du train au quotidien comme les plus modestes et les jeunes soient protégés", a expliqué Clément Beaune.

Concernant l'automobile, le ministre des Transports a annoncé que les péages vont augmenter l'année prochaine. "Il y a un risque d'augmentation forte (...) En 2022, cela a été de 2% et c'est très inférieur à l'inflation actuelle (...) Il n'y aura pas d'augmentation de 7%. Il y aura une augmentation des péages", a-t-il précisé.

