publié le 20/05/2021 à 05:52

Le mercredi 19 mai était synonyme de déconfinement pour tous les Français, ou presque. Certains Ehpad n'ont pas joué le jeu et n'ont pas respecté le droit de circuler des résidents. Ces établissements, qui imposent des isolements ou des interdictions de sortie, sont désormais passibles de sanctions.

"Les règles qui prévalent pour les citoyens sont les mêmes pour les résidents en établissement", rappelle la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Brigitte Bourguignon. "Tout ce qui est restriction doit être justifié et exceptionnel. Je demande aux directions des Ehpad de respecter le protocole que nous mettons en place et je demande aux directeurs d'ARS de bien vérifier lorsqu'il y a des situations abusives", ajoute-t-elle.

De leur côté, ces établissement n'apprécient pas d'être pointés du doigt. "La notion de sanction me gêne beaucoup parce que nous sommes tous partants pour rouvrir", explique Sylvie Bousselet, directrice d'un Ehpad dans la Meuse. "La problématique que nous rencontrons, c'est celle de l'organisation, des moyens mais surtout la nécessité pour nous, en tant que chefs d'établissements, de nous assurer que les visiteurs ont bien respecté le protocole. Est-ce que la personne venue de l'extérieur est porteuse de la Covid ou pas ?", souligne la directrice.

