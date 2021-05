Seine-et-Marne : des hôtesses de l'air et stewards chantent pour des résidents d'Ehpad

publié le 18/05/2021 à 09:40

Depuis plus d’un an, à l’Ehpad de Fontenelle de Chanteloup-en-Brie en Seine-et-Marne, des bénévoles pas comme les autres viennent soutenir le personnel de santé et redonner le sourire aux résidents.

Ces bénévoles, ce sont 10 hôtesses de l’air et stewards de l’association Avion sans frontière. Ils viennent plusieurs fois par semaine mettre du baume au cœur des résidents.

Dans son uniforme Air France bien cintré, rasé de près, les souliers bien cirés, Christophe est un peu la rock star, le chouchou des résidentes. Il serpente les couloirs de l'Ehpad avant le show, faisant un signe de la main par-ci, un petit sourire ravageur par-là, il vient prendre la température avant de monter sur scène. "C'est moi qui vais vous casser les oreilles cet après-midi !", rigole-t-il avec les résidents avant de chanter "La Ballade des gens heureux ".

Christophe, chef de cabine à Air France et excellent chanteur Crédit : Morad Djabari / RTL

Gérard Lenorman fait son effet, très vite, les cannes sont abandonnées, les prothèses de hanches oubliées. Cloué au sol depuis des mois, Christophe a entrainé 10 autres collègues, au chômage partiel, dans cette aventure, comme Flavien, steward Air France. "Moi ça m'occupe, ça me permet de faire plaisir aux autres. Je ne pensais pas que ça allait m'apporter autant", dit-il.

"Quand on ne les a pas, il y a un manque, assure Suzanne, résidente de l'Ehpad. Il n'y a plus d'animation, il n'y a plus rien. Qu'on les garde surtout !".

Les bénévoles viennent chanter pour les résidents de l'Ehpad Crédit : Morad Djabari / RTL

Christophe, chef de cabine chez Air France, cherche avant tout à briser l'isolement chez les résidents. Être l'ami, le parent, que certains n'ont plus. "C'est quelque chose que je voulais faire, explique-t-il. J'ai accompagné ma mère dans divers hôpitaux et j'ai vu beaucoup de personnes âgées, isolées. Je me suis dit qu'un jour je ferais quelque chose pour les gens qui sont seuls". Avec de nombreux vols annulés, la crise sanitaire a été, pour lui, cette "opportunité".