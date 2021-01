Couvre-feu généralisé : le point sur ce qu'il sera possible de faire ou non après 18 heures

publié le 15/01/2021 à 16:17

La vie sociale et économique s'arrêtera dès demain, samedi 16 janvier, quasiment au coucher du soleil, à 18 heures. Le gouvernement a choisi d'élargir le couvre-feu à tous les départements.

C'est une mesure que Jean Castex estime pour le moment suffisante "il apparaît selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en oeuvre à 18 heures le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de cas y est deux, voire, trois fois plus faible que dans les autres départements métropolitains". Cependant, le Premier ministre a prévenu que si la situation sanitaire se dégradait fortement, alors un confinement serait mis en place sans délais.

Avec la mise en place du couvre-feu à 18 heures, les boulangeries, les magasins vont fermer plus tôt. Il sera impossible de faire ses courses après 18 heures. Certaines boutiques fermeront à 18 heures pile et les salariés pourront rentrer chez eux grâce à leur attestation. D'autres baisseront le rideau plus tôt. Il sera interdit de sortir sauf pour promener son chien, aller à un rendez-vous médical urgent ou porter assistance à une personne en danger ou vulnérable, mais il faudra quand même remplir une attestation.

Les écoles et les crèches fermeront à 18 heures

Les écoles et les crèches restent ouvertes dans la journée mais elles fermeront maximum à 18 heures. Les parents qui ont un long temps de transport pour rentrer à leur domicile devront remplir un justificatif de déplacement scolaire. C'est aussi terminé pour les entrainements de foot ou de rugby après 18 heures. C'est un nouveau rythme donc, avec pour tout le monde, un œil sur la montre.