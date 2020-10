Coronavirus : épargnée, la Nouvelle-Aquitaine organise des transferts de patients

publié le 26/10/2020 à 21:13

Jusqu'ici épargnée par la deuxième vague de coronavirus, la Nouvelle-Aquitaine peut se permettre d'accueillir des patients venant d'autres régions. La région a ainsi pris en charge 16 patients d'Auvergne-Rhône-Alpes.

"Tant que nos capacités de réanimation le permettent, on continue à prendre en charge tous les patients. Un, on ne déprogramme pas. Deux, on est en capacité d'aider", affirme Benoît Elleboode, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui ajoute toutefois ne pas savoir "si ça va durer encore longtemps".

"Aujourd'hui, on a accueilli des patients en réanimation qui venaient d'autres régions dans un principe de solidarité et de fraternité de l'État", poursuit Benoît Elleboode. D'après lui, la durée moyenne de séjour de ces patients s'élève à trois semaines. Un délai à l'issue duquel "ils auront libéré les lits pour qu'on soit tout à fait capable d'accueillir ceux qui en ont besoin dans la région", conclut-il.