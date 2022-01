Peng Shuai : "Je sais qu'elle n'est pas en danger physiquement", confie Alizé Cornet

Comment va la Chinoise Peng Shuai, dont la disparition avait inquiété le monde du tennis et bien au-delà en novembre dernier ? "À peu près bien", a indiqué Alizé Cornet en marge de l'Open d'Australie, mardi 18 janvier. Si elle regrette que "cette affaire" en soit "au point mort malheureusement", la joueuse française de 31 ans sait "de source sûre qu'elle n'est pas en danger physiquement".

"Après, je suis inquiète pour ce qu'elle va devenir, comment elle va évoluer après ça, quand est-ce qu'elle va être vraiment libre, poursuit Alizé Cornet. Mais je sais qu'elle va à peu près bien, ce n'est pas la grosse inquiétude que j'avais eue en novembre... À un moment donné, je l'ai quand même imaginé enterrée dans une fosse. On va dire qu'elle n'est pas en danger pour sa vie, et j'ai envie de dire que vu les circonstances c'est presque déjà rassurant".

En novembre dernier, dans un message publié sur le réseau social chinois Weibo, qui avait vite disparu, Peng Shuai (36 ans), ancienne lauréate de Wimbledon et Roland-Garros en double, avait décrit une relation sentimentale sincère mais contrariée avec l'ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli. La joueuse évoquait notamment un rapport sexuel "forcé" avec l'homme marié et de 40 ans son aîné, avant et après qu'il n'occupe de hautes fonctions au sommet du régime communiste.

Le message avait promptement été effacé par la censure chinoise et l'ex numéro 1 mondiale du double n'avait plus fait d'apparition en public durant plusieurs semaines, suscitant l'émoi du monde du sport, de l'ONU et de plusieurs pays dont les États-Unis et la France.