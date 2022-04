Les infos de 5h - Coronavirus : l'OMS "recommande fortement" l'antiviral de Pfizer

L'Organisation mondiale de la santé "recommande fortement" l'antiviral du groupe pharmaceutique américain Pfizer pour les patients atteints des formes moins sévères du coronavirus "à plus haut risque d'hospitalisation". Pour les experts de l'Organisation mondiale de la santé, la combinaison commercialisée sous le nom de paxlovid "est le médicament de choix" pour les patients non vaccinés, âgés ou immunodéprimés, même si l'OMS continue de prôner la vaccination en premier lieu.

L'OMS souligne que le médicament proposé par Pfizer "réduit plus le nombre d'hospitalisation que les alternatives, présente moins de risques potentiels que l'antiviral molnupiravir, et il est plus facile à administrer que les options par intraveineuse comme le remdesivir et les traitement à anticorps".

Cette recommandation vaut pour les personnes âgées de 18 ans au plus et ne s'applique pas aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent. Elle ne s'applique pas aux patients qui présentent de faibles risques de complication parce que les effets positifs sont minimes. Les experts ont aussi renoncé à donner un avis pour ce qui concerne les patients souffrant d'un Covid grave ou critique, "par manque de données cliniques".

Pour ce même type de patients et de symptômes, l'OMS a émis une "recommandation faible" pour le remdesivir du laboratoire américain Gilead, qu'elle déconseillait jusque-là. Le paxlovid doit être privilégié par rapport au molnupiravir de Merck, précise l'organisation dans un article. Le paxlovid doit être pris oralement pendant 5 jours consécutifs et surtout moins de 5 jours après le début des symptômes. Dans le cas du remdesivir c'est jusqu'à 7 jours après l'apparition des symptômes.

