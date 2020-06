et AFP

publié le 15/06/2020 à 22:46

Ce lundi 15 juin, le ministère des Outre-mer a annoncé qu'en raison de l'épidémie de Coronavirus qui est toujours active en Guyane, le second tour des élections municipales y est reporté. Il est en revanche maintenu le 28 juin à Mayotte.



Après consultation des élus des territoires et des responsables de l’État dans les deux départements, le gouvernement a décidé "de reporter les élections municipales en Guyane pour toutes les sept communes où un second tour était prévu le 28 juin", et "de maintenir, à ce stade, les élections municipales à Mayotte, dans des conditions de sécurité sanitaire maximales, notamment pendant la campagne", a expliqué le ministère dans un communiqué.

Lors de son allocution ce dimanche, Emmanuel Macron a annoncé que toute la France passait "au vert", à l'exception de Mayotte et de la Guyane, où le virus circule encore. Ce lundi, la Guyane a passé le stade 3 de l'épidémie. L'île compte 1.326 personnes testées positives au Coronavirus, 11 patients en réanimation, 59 hospitalisations, 3 décès et 552 patients pouvant être considérés comme guéris. Le nombre de cas positifs a doublé en huit jours.