publié le 21/01/2021 à 05:45

316 décès, 300 entrées en réanimation, presque 2.000 entrées à l'hôpital… Le Conseil scientifique le répète, il faut s'attendre à une rude troisième vague en mars à cause des variants plus contagieux. La seule porte de sortie de crise, c'est le vaccin. Plus de 100.000 injections mercredi. Toutefois sur le terrain, ça patine. Faute de doses, des rendez-vous sont annulés et des centres de vaccination doivent fermer, en Île-de-France ou dans le Grand-Est.

"On fonctionnait très bien… Mais en fait en pratique il n'y a pas les doses. Donc l'ARS qui nous a dit 'il faut vacciner ces gens-là' nous dit maintenant 'il n'y a pas ce qu'il faut, on va baisser la voilure'. C'est décourageant. Et puis on a le sentiment d'être des pions. C'est du grand n'importe quoi", confie Sonia Cauchin, directrice du pôle santé à l'hôpital d'Alençon.

Mais les patients qui ont reçu la première injection pourront-ils avoir la deuxième ? "On est en train de demander que l'ARS soit très claire sur le sujet et qu'elle nous autorise à finir le travail entamé… pour que les personnes qui ont été vaccinées puissent avoir la deuxième injection dans les temps requis."

À écouter également dans ce journal

États-Unis - Après la cérémonie d'investiture, Joe Biden a directement pris 17 décisions fortes, dont le retour des États-Unis dans les accords de Paris. Il a également mis fin au "muslim ban", qui interdisait à des étrangers provenant de certains pays à majorité musulmane de se rendre sur le territoire américain.

Mobilisation - Grève à l'hôpital ce jeudi 21 janvier. Les syndicats ont appelé à une mobilisation nationale, sans impact sur les patients. Les personnels soignants dénoncent une nouvelle fois leurs conditions de travail et le manque de lits dans les hôpitaux.

Football - Marseille a perdu 1-0 contre Lens mercredi soir, un match en retard comptant pour la 9e journée de Ligue 1. Les joueurs de l'OM s'enfoncent dans la crise et voient les perspectives de qualification en Ligue des champions s'éloigner.