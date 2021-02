publié le 08/02/2021 à 18:38

À Trappes, après ces menaces sur un professeur ayant défendu Samuel Paty, le parquet de Versailles explique ce soir avoir ouvert une enquête.

Alors ces menaces font suites à plusieurs intervention médiatique de ce professeur de philosophie, après la mort de Samuel Paty, appelant à lutter contre l'islamisme notamment dans une lettre ouverte publiée par L'Obs mais aussi dans un reportage tourné par une reporter néerlandaise.

C'est cette journaliste qui a déclaré avoir reçu des menaces sur les réseaux sociaux après la diffusion de son sujet, menacés qui visaient le professeur. Une enquête a donc été ouverte, l'enseignant a été entendu et il n'a rapporté aucune menace dans le cadre de son établissement mais a fait part de ses craintes de la situation.

Après évaluation, la police nationale a mis en place une surveillance dynamique autour du domicile et du lycée du professeur de philosophie... Et l'académie de Versailles assure qu'elle mettra tout en oeuvre pour que l'enseignant puisse continuer à exercer dans son lycée de Trappes où il souhaite poursuivre sa carrière.

