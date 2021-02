Météo France place le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange grand froid

publié le 08/02/2021 à 16:46

Douze départements métropolitains sont placés en vigilance orange par Météo France. Ce lundi, l'institut météorologique a placé le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange grand froid et les quatre départements bretons en vigilance orange neige et verglas.

Six départements sont quant à eux toujours placés en vigilance orange crues. Il s'agit de la Somme, l'Oise, la Seine-et-Marne, le Maine-et-Loire, la Charente et la Charente-Maritime. Dans le détail, tous les départements de Bretagne (Finistère, Morbihan, Côtes d'Armor et Ile-et-Vilaine) sont concernés par l’alerte à la neige et au verglas, le Nord et le Pas-de-Calais sont en orange pour "grand froid", tandis que l’Oise, la Somme, la Seine-et-Marne, le Maine-et-Loire, la Charente et la Charente-Maritime sont toujours concernés par la vigilance aux crues.

Météo France parle d’un "épisode neigeux remarquable nécessitant une vigilance particulière du fait des hauteurs de neige attendues", dans son dernier bulletin. Ce lundi après-midi, les températures sont encore comprises entre 1 à 4 degrés dans le nord-ouest, des gelées généralisées sont attendues mardi matin. Tout au nord du pays, les flocons ont déjà fait leur apparition et les températures sont restées négatives.