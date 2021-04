Coronavirus : vers une reprise du tourisme mondial dès cet été ?

et Catherine Mangin

publié le 01/04/2021 à 07:20

Grâce au progrès de la vaccination et à l'annonce faite de la mise en route d'un certificat sanitaire européen, le tourisme international reprend timidement espoir. Ces dispositifs devraient réduire les risques de contamination et les craintes des voyageurs, comme des populations locales mais la méfiance reste très élevée. Depuis cette semaine, l'Italie vient d'imposer une quarantaine aux voyageurs venant de l'Union européenne.

Le secteur a en effet été très durement frappé par cette crise. En moyenne, le secteur a reculé de 75 % dans tous les pays du monde. C'est d'autant plus problématique que le tourisme en Europe représente 11 à 15 % du PIB selon les pays et environ un emploi sur six. En France, la fermeture de Disneyland Paris représente à elle seule une perte de 15 milliards d'euros.

Le 17 mars, l'Islande a été le premier pays européen a avoir officiellement rouvert ses frontières aux touristes étrangers vaccinés. Mais pas à n'importe quelles conditions : seuls les vaccins homologués par les autorités européennes sont autorisés.

Les réservations en Europe restent rares

Tout l'enjeu est désormais de savoir si les populations seront vaccinées dans les temps, pour les vacances d'été. Pour le moment les réservations pour cet été en Europe sont encore rares, et cette situation devrait profiter aux pays comme les Émirats arabes unis ou Israël qui, en plus de bénéficier d'une météo attractive, ont été très efficaces au niveau des campagnes de vaccination.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.