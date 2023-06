À l'arrivée de l'été, des premières vagues de chaleur commencent à sévir. Dans les océans aussi, les températures grimpent : entre mars et mai, la température moyenne à la surface de l'eau a atteint en record 174 ans de mesures. La moyenne du siècle dernier a été dépassée de près de 1°C, ce qui entraîne des changements visibles.

Yann a l'habitude de se baigner dans cette plage du Morbihan, où l'eau est actuellement à 20°C, une chaleur inhabituelle. "Personnellement, ça m'inquiète. J'ai une petite fille, j'habite ici à l'année. Ce sont des éléments qui font réfléchir et nous font dire qu'il va falloir qu'on fasse tous des efforts pour faire en sorte que ça n'augmente pas trop et que ça continue à être vivable", confie-t-il.

De son côté, Lou a remarqué que l'année des méduses a débuté beaucoup plus tôt. "Elle était très chaude en avril, il y avait des méduses même en avril", explique-t-il. Avec ces températures estivales, Antoine regrette la disparition des petits oiseaux. "On ne voit plus les petits oiseaux qu'on voyait avant. Je reviens de Croatie, c'est presque la même température qu'en Méditerranée, c'est assez fou", a-t-il remarqué. À terme, les poissons sont en danger et les fonds marins modifiés. Sur la côte bretonne, les poulpes en profitent et prolifèrent.

À écouter également dans ce journal

Russie - Vladimir Poutine se félicite d'avoir évité une effusion de sang à Moscou, après le retrait des miliciens du groupe Wagner. "La solidarité du peuple russe fait que toute tentative de chantage et de mutinerie sont vouées à l'échec", a-t-il déclaré.

Marseille - Nouvelle phrase polémique pour Emmanuel Macron, qui était en déplacement à Marseille. Interpellé par une mère inquiète pour son fils au chômage, il lui a répondu : "je fais le tour du Vieux port ce soir avec vous, je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi".



Sécurité sociale - D'ici 2027, la Sécurité sociale prévoit de supprimer 1.700 postes. L'Assurance maladie a prévu de réduire ses effectifs d'environ 2%. Cette suppression a été rendue possible par l'informatisation de plusieurs services.