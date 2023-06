Il n'y a pas que la canicule qui tue. Les organismes se retrouvent en danger dès qu'il fait plus de 30 degrés, selon une enquête de Santé Publique France sur la mortalité liée à la chaleur en France. Entre 30.000 et 35.000 décès ont été relevés en raison de ce phénomène, dont les trois quarts en dehors des périodes de canicule. Les canicules, c'est-à-dire plus de trois jours avec des pics particulièrement élevés sans accalmie la nuit, restent très meurtrières, avec beaucoup de morts en peu de temps.

Mais il est désormais possible d'affirmer que tous les autres jours où la population est exposée à de fortes chaleurs ont un impact très important sur la mortalité. Ainsi, à partir de 30 degrés, le risque de mortalité est augmenté de 40%. Ce nouvel outil de modélisation permet aussi de souligner que les personnes de plus de 75 ans, même si elles sont les premières victimes de la chaleur, ne sont pas les seules à risque. Un tiers des décès dus à la chaleur, soit 10.000 morts environ, concerne le reste de la population, dont les malades chroniques et les travailleurs en extérieur.

Dès qu'il commence à faire chaud, et de façon un peu prolongée, tout le monde peut donc être touché. Les autorités sanitaires appellent la population à un changement de comportement. "La perception du risque pour soi lié à la chaleur est faible", préviennent-ils, y compris chez les personnes âgées. Seuls 12% des Français se considèrent fragiles pendant une canicule. Les signaux d'alerte, comme des crampes, des maux de tête ou des nausées, ainsi que certains gestes de prévention, comme se mouiller le corps, sont encore trop méconnus.

