Inondations dans le Gard : disparus, recherches, dégâts... Où en est-on ?

et Paul Turban

publié le 21/09/2020 à 15:16

Le Gard a été balayé par d'importantes inondations ce samedi 19 septembre. Deux personnes sont portées disparues : une aide soignante de 64 ans emportée dont la voiture a été emportée par l'Hérault en crue et un joggeur de 56 ans. Les recherches ont repris ce lundi 21 au matin pour retrouver les deux personnes.

Le véhicule de l'infirmière a été repéré quelques kilomètres en aval du lieu d'où il a été emporté, a rapporté le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) dimanche soir dans un communiqué. "Il faudrait un miracle pour qu'on la retrouve vivante", avait regretté dès dimanche matin le préfet Didier Lauga à l'AFP.

L'ensemble du département est désormais placé en vigilance jaune. Selon Enedis, environ 500 foyers étaient encore privés d'électricité ce lundi matin. Les lignes téléphoniques étaient aussi en cours de remise en état à Saumane et Saint-André-de-Valborgne.

Les dégâts estimés à plus de 2 millions d’euros

L'épisode "cévenols" a causé des éboulements catastrophiques à Saint-André-de-Valborgne. La rue principale n'est plus qu'un chaos de gravas. Les dégâts sont estimés à plus de 2 millions d'euros. "Le drame, c'est son les petits ruisseaux, explique le maire Régis Bourelly à RTL. Malgré l'entretien, il est arrivé une vague d'eau qui a emporté les châtaigniers qui ont obstrué les buses, et l'eau a emporté 2 ou 3 mètres cube de gravas.

"Il y en a pour 2 millions d'euros, ajoute le maire, tous les chemins communaux sont abîmés, le réseau d'eau et le téléphone pareil, l'intérieur du village est ravagé." La ministre de la Transition écologique a annoncé que des aides seront apportées aux collectivités et aux particuliers concernés.

L'état de catastrophe naturelle doit être déclaré

"Il faut que les maires (...) puissent dès demain (lundi) et mardi demander l'état de catastrophe naturelle", a déclaré dimanche le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lors de son déplacement dans la commune d'Anduze avec Barbara Pompili.

Des centaines de personnes avaient été évacuées samedi par précaution, après que les pluies "cévenols" est fait sortir des cours d'eau comme le Gardon hors de leur lit. Une hausse de six mètres en deux heures a été constatée.