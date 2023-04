Le conflit en Ukraine et les tensions avec la Russie ont brutalement réveillé le spectre d'un conflit sur nos territoires. À l'image de plusieurs de ses voisins, la France accélère ses investissements : 413 milliards d'euros sur les sept prochains années. Du jamais vu sous la Ve République. Cette hausse est prévue par la loi de programmation militaire, qui doit être présentée ce mardi 4 avril en Conseil des ministres.

"On a eu des choix politiques ces 30 dernières années qui ont visé à faire l'effort sur des capacités décisionnaires et de dissuasion nucléaire. Donc, on a forcément réduit nos capacités conventionnelles puisque l'hypothèse d'une guerre interétatique, comme celle qui se déroule en Ukraine, était sortie de notre champ", décrit Édouard Jolly, chercheur à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM).



"Là, on doit se poser la question de regagner des capacités industrielles de défense plus autonomes, moins dépendantes des marchés à l'exportation et davantage destinées à la construction d'une défense européenne", poursuit-il. "Avec le contexte de la guerre en Ukraine, tous les États européens ont pris conscience de la nécessité d'avoir une défense à la mesure des menaces".

