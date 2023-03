Défense : pourquoi 7.000 soldats sont mobilisés dans le sud de la France

L'armée française se prépare en cas de conflit de haute intensité. Depuis le samedi 25 février, 7.000 soldats de l'armée française sont mobilisés dans le sud de la France pour un exercice fictif d'une ampleur inédite. Cet exercice, baptisé Orion, simule une intervention dans un pays déstabilisé par des milices bien équipées, et frontalier d'un État puissant orchestrant ces troubles.

Prévues depuis 2020, ces manœuvres prennent une signification plus grande encore après l'invasion de l'Ukraine en Russie, il y a un an. La géopolitique mondiale est bouleversée et le recours à la force n'est plus tabou. Pour les armées françaises, la dernière ouverture de théâtre de cette ampleur en conditions réelles remonte à l'opération Serval au Mali, en 2012, quand les soldats français avaient repris la ville de Tombouctou. Mais après deux décennies de lutte contre les jihadistes, l'adversaire risque désormais d'être un État, donc de force égale. Un changement de paradigme qui exige de durcir l'entraînement interarmées.

"Le conflit en Ukraine nous réapprend la guerre de haute intensité", qui se joue "sur tout le registre de la guerre moderne", explique le général Le Nen. "On est en exercice. S'il devait y avoir une guerre dans dix ou quinze ans, nous devons être prêts", a souligné la secrétaire d'État chargée des anciens combattants, Patricia Mirallès, sur France 2. L'exercice se poursuivra au printemps, dans le nord de la France. Celle-ci devrait mobiliser près de 12.000 militaires.

