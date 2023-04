Guerre en Ukraine : qui contrôle vraiment Bakhmout ?

Le groupe paramilitaire russe Wagner assure ce lundi 3 avril qu'il contrôle désormais Bakhmout. De leur côté, les autorités ukrainiennes assurent qu'elle la tienne encore. Qu'est-ce qu'il faut comprendre au-delà des effets de communication de part et d'autre ?

D'abord, que signifie contrôler Bakhmout au sens légal ? Tout simplement que les troupes de Wagner occuperaient la mairie de la ville, mais en réalité sur le terrain il y a très peu d'évolution. Les troupes russes occupent toujours le Sud et l'Est de la ville, et n'avancent que très lentement. On peut même dire qu'elles piétinent depuis plusieurs semaines. Elles occuperaient entre 60 et 70% de la ville et n'arrivent pas à prendre la ville en tenaille comme elles l'avaient envisagé.

Face à elles, les forces ukrainiennes résistent. Dimanche 2 avril, la vice-ministre de la Défense a reconnu que la situation était très tendue, expliquant que les soldats ukrainiens faisaient face non seulement aux troupes de Wagner, mais aussi à des unités de parachutistes professionnels. Des combats très violents dans des villes et villages autour de Bakhmout se déroulent également. Dimanche, les russes ont bombardé un quartier d'habitations à une trentaine de kilomètres de la ville tuant 6 civils.



