Guerre en Ukraine : les coulisses de la fabrication des canons Caesar

De ces lignes de montage sort l'une des pièces les plus prestigieuses de l'industrie française de l'armement : le canon Caesar. C'est ce canon de 155 mm que la France a fourni à I’armée ukrainienne pour se défendre contre l’invasion russe.

Une quarantaine d'exemplaires de ces pièces d'artillerie sont aujourd'hui sur la front ukrainien. Elles sont usinées et assemblées à Bourges, dans la vaste usine de Nexter Systems, la dernière cannonerie de France.

Emmanuel Macron prône désormais une "économie de guerre". Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Pourquoi les Caesar sont au cœur de l'enjeu ? Comment les délais de production et - donc - de livraison ont été raccourcis ?

Nexter augmente ses cadences

Le ministre des Armées appelle les industriels à faire "plus rustique", plus vite, en plus grande quantité. C'est un bouleversement pour une industrie, qui, malgré ses prouesses technologiques, n'a pas été au cœur de l'actualité depuis des dizaines d'années.

Les cadences qui augmentent, le besoin de recruter, c'est aussi un enjeu pour les collectivités locales. À Bourges, l'armement tire l'emploi. Mais les difficultés sont similaires aux autres secteurs. Difficulté, par exemple, pour trouver des soudeurs, or ils sont indispensables pour construire une pièce d'artillerie.

